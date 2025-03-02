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        Talas'ta iftar sonrasında atıklar "sevimli patilere" gidecek

        Talas Belediyesi ve bir grup iş insanı tarafından ramazan ayına özel hazırlanan "İkram Sofrası"nda, iftardan kalan atıklar "sevimli patilere" gidecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2025 - 14:13 Güncelleme: 02.03.2025 - 14:13
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        Talas'ta iftar sonrasında atıklar "sevimli patilere" gidecek
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        Talas Belediyesi ve bir grup iş insanı tarafından ramazan ayına özel hazırlanan "İkram Sofrası"nda, iftardan kalan atıklar "sevimli patilere" gidecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mevlana Mahallesi Halef Hoca Caddesi üzerindeki Rıfat Yıldırım Yaşam Parkı içinde yer alan Mevlana Restoran'da, ramazan ayına özel hazırlanan "İkram Sofrası" misafirlerini ağırlayacak.

        Belediye tesislerinde iş insanlarının destekleriyle kurulacak sofrada, iftarın ardından arta kalan yemekler sokak hayvanlarına verilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, iş insanlarının ramazan ayı boyunca iftar verme talebi olduğunu, kendilerinin de belediyenin tesislerini açarak bu talebe ev sahipliği yaptığını belirtti.

        Bu sofra ile toplumsal dayanışma ve bir geleneğin devamının sağlanacağını belirten Yalçın, ramazan ayı boyunca yemek atıklarının Ali Dağı 360 Kafe yanında bulunan mini çiftlik ve Talas Pati Evi Doğal Yaşam Alanı'ndaki hayvanlara gideceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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