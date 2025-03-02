TÜBİTAK heyetinden Başkan Büyükkılıç'a ziyaret

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Hatice Dağlıoğlu ile beraberindeki heyet, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Büyükkılıç, heyete çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Dağlıoğlu ise gerçekleşen iş birlikleri ve faaliyetler dolayısıyla Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Ziyarette günün anısına fotoğraf çekimi yapıldı.

Ziyarette TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı Grup Koordinatörü Metin Demirsoy ve TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek de yer aldı.