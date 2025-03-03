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        ERÜ'ye yapılacak 800 yataklı yeni hastane binasının proje sözleşmesi imzalandı

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine yaptırılacak 800 yataklı birinci etap hastanenin yapımı için sözleşme imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 03.03.2025 - 12:01
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        ERÜ'ye yapılacak 800 yataklı yeni hastane binasının proje sözleşmesi imzalandı
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanelerine yaptırılacak 800 yataklı birinci etap hastanenin yapımı için sözleşme imzalandı.

        ERÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük binasında düzenlenen imza törenine, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Afşın Alper Cerit, Famer Müşavirlik Türkiye Direktörü Musab Keskin, ERÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Göksel Aydın ve yetkililer katıldı.

        Rektör Altun, yaptığı konuşmada, ERÜ Tıp Fakültesi Hastanelerinin birinci etap 800 yataklı hastane binasının ihale sürecinin yasal yönetmelik çerçevesinde gerçekleştirdiklerini belirtti.

        İhaleye 8 firmanın katıldığını kaydeden Altun, "Yeni hastane binamızın sismik izolatörlü olması nedeniyle muhtemel bir depremde, deprem kaygısına girmeden, çok rahatlık ile depremin geçirileceği bir yapı tasarımı ortaya koymuş olacağız. Bu projemizin özgün bir proje olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Törende, 20 bin metrekaresi sismik izolatörlü olmak üzere toplam 160 bin metrekare kapalı alana inşası yapılacak 800 yataklı projenin yapım sözleşmesi imzalandı.

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