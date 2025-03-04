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        Kayseri'de itfaiye ekipleri, ocak ayında 680 olaya müdahale etti

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 680 olaya müdahale etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 12:03 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:03
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        Kayseri'de itfaiye ekipleri, ocak ayında 680 olaya müdahale etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, geçen ay 680 olaya müdahale etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, doğal afet, yangın, kaza, arama kurtarma gibi sorumluluk alanına giren her konuda görev alıyor.

        17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile ihtiyaç duyulan bölgelerde, olay ve durumda görevini hızlı ve etkin bir şekilde sürdüren ekipler, şubat ayında toplam 680 olaya müdahale etti.

        Geçen ayın verilerine göre, 246 yangın, 66 trafik kazası ve 5 su baskınına müdahale eden ekipler, 363 kurtarma çalışması yaptı.

        Ayrıca, 6 bin 175 vatandaşa eğitim verildi, 106 denetim gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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