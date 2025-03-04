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        6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümüne ilişkin yargılanan eşine beraat

        KAYSERİ'de 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay Tolu'nun (34) ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan ve 2'nci duruşmada tahliye olan eşi Yasin Tolu (36), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2025 - 11:08 Güncelleme: 04.03.2025 - 11:10
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        6'ncı kattan düşen Tülay'ın ölümüne ilişkin yargılanan eşine beraat
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        KAYSERİ’de 6'ncı kattaki dairenin balkonundan düşen Tülay Tolu'nun (34) ölümüne ilişkin cinayet şüphesiyle tutuklanan ve 2'nci duruşmada tahliye olan eşi Yasin Tolu (36), ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle yargılandığı davada delil yetersizliğinden beraat etti.

        Olay, geçen yıl 13 Şubat'ta, Kocasinan ilçesi Mithatpaşa Mahallesi Nural Sokak'ta meydana geldi. Tülay Tolu, 11 katlı binanın 6'ncı katında oturduğu dairenin balkonundan düştü. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Tolu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaşadıkları daireye 1 ay önce taşındıkları belirtilen 2 çocuk annesi Tülay Tolu'nun ölümünün ardından eşi Yasin Tolu ve yakınlarının ifadesine başvuruldu. Yasin Tolu, cinayet şüphesiyle gözaltına alınıp 14 Şubat'ta tutuklandı.

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Yasin Tolu hakkında 'Eşi kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Tülay Tolu'nun 13 Şubat'ta alınan ölü muayene ve otopsi raporu ile kesin ölüm sebebinin tespit edilemediğine, sanığın eşini balkondan atıp atmadığına dair kesin sonuçlara ulaşılamadığı ancak maktulün vücudunda çok sayıda düşme dışında ekimoz bulunması nedeniyle de hastane morgunda bekleyen Yasin Tolu hakkında gözaltı kararı verilip, soruşturmanın derinleştirilmesine karar verildiği belirtildi.

        KEŞİF RAPORU DOSYAYA EKLENDİ

        Duruşma öncesi olay yerinde mahkeme heyeti tarafından yapılan keşif raporu da dava dosyasına eklendi. Bilirkişi raporunda, Tülay Tolu'nun 50-55 kilogram ve 1,60 santimetre boyunda olduğu, sanık Yasin Tolu'nun eşini tutarak, 104 santimetre yukarı kaldırıp, 44 santimetre genişliğinde açık cam alanda boşluğu bırakmasının mümkün görünmediğine vurgu yapıldı. Raporda ayrıca, Tülay Tolu'nun balkon demirinden tutunarak, balkon içerisinde bulunan ve yüksekliği 45 santimetre olan yastık üzerine basarak balkon duvarı üzerine yan vaziyette çıktıktan sonra balkonun ve Tülay'ın fizik yapıları da göz önüne alındığında kendisini boşluğa bırakmasının mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

        Yasin Tolu geçen yıl 10 Aralık’ta görülen davanın 2’nci duruşmasında adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edildi. Tolu duruşmalarda verdiği ifadesinde, "Dönüp baktığımda eşim balkonun korkuluğunun üzerindeydi. Cam balkonun da kanadını açıp, ipinden tutunduğunu gördüm. Göz göze gelmeden, 'Ne yapıyorsun?' bile diyemeden aşağı atladı. Eşimin kendine zarar verme huyu vardı. Ancak intihar edeceği hiç aklıma gelmezdi. Kesinlikle onun ölümünde benim bir suçum yok" ifadelerini kullandı.

        ÜÇÜNCÜ DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

        Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 3'üncü duruşmasına tutuksuz sanık Yasin Tolu katılmazken, avukatı Hacı Ağca ile ölen Tolu'nun şikayetçi ailesinin avukatı mahkeme salonunda hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatları da müdahil oldu.

        Duruşma savcısı mütalaasının hazır olduğunu açıklayarak, sanığın, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını istedi. Sanık avukatı Hacı Ağca ise müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını, mevcut delil durumuna göre de beraat etmesi gerektiğini, dosyaya sunulan ayrıntılı bilirkişi raporunda müvekkilinin maktulenin ölümünde hiçbir etkisinin olmadığını belirterek beraatini istedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Yasin Tolu'nun, 'Eşi kasten öldürmek' suçundan delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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