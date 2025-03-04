Kayseri OSB Teknik Koleji sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlar için kurs düzenleyecek

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Özel Teknik Koleji, Avrupa Birliği tarafından desteklenen İMEP (İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı) kapsamında sanayicilerin ihtiyaç duyduğu alanlarda eleman yetiştirilmesi için kurslar düzenleyecek.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK), Eduser ve Expertise France tarafından yürütülen programa dahil olan Kayseri OSB Özel Teknik Koleji, mobilyacılık, kaynakçılık, terzilik, mobilya döşemeciliği, yatak kapamacılığı ve CNC operatörlüğü alanlarında kurslar verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OSB Başkanı Mehmet Yalçın, iş garantili açılacak kurslarda program uygulama esasları içinde 18-45 yaş arası yetişkinlerin sanayicilerin ihtiyacı olan meslek dallarında açılacak kurslar vasıtasıyla yetiştirilerek istihdam edilmelerini amaçladıklarını belirtti.

OSB Özel Teknik Koleji'ndeki öğrencilerin haftanın 3 günü fabrikalarda işbaşı eğitimi aldıklarını aktaran Yalçın, "İşbaşı eğitimlerimiz sayesinde Kayseri OSB Özel Teknik Kolejimizden mezun olan öğrencilerimizin yüzde 70'e yakını kısa sürede iş bulabilmektedir. Yeni uygulamaya aldığımız programımızla da kolej öğrencilerimizin dışında meslek sahibi olmak isteyenlere kucak açmış olacağız. Bundan dolayı da sevinç duymaktayız. Kayseri OSB sanayicisinin ihtiyaç duyduğu elemanların karşılanması konusunda bundan sonra da adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın Türkiye'nin 14 ilinde uygulandığını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Program bütçesi 44 milyon avrodur. Programdan Türklerin yanı sıra uluslararası koruma ve geçici koruma altındaki yabancılar da faydalanmaktadır. Sanayi meslek dallarında kursiyerlere 450 TL günlük harçlık verilecektir. Kurslarda kullanılan malzeme-materyaller ve kurs eğitmenine verilecek ücret İMEP tarafından karşılanacaktır. İşletme sahiplerinin ihtiyaçları doğrultusunda gerekli kurslar açılıp eleman yetiştirilecektir."