Kayseri'de Deprem Haftası dolayısıyla resim yarışması düzenlendi

Kayseri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 1-7 Mart Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında "Tedbir al afetlere, üzülme felaketlere" temalı resim yarışması düzenlendi.

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen ödül törenine, Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, AFAD İl Müdürü Rifat Genç, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şemun Akman, AFAD Birlik Müdürü Hasan Say, AFAD ve MEB AKUB personeli, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Kaçmaz, gençlerle güçlü geleceğe inandıklarını söyledi.

AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde Deprem haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler yapıldığını anlatan Kaçmaz, "Bunların için de en önemli husus yaşanabilecek depremler olmak üzere tüm afetlere hazır olabilmektir. Bilinçli toplumlarla farkındalığı yüksek bireylerle mümkün olacaktır. Gençlerimize hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlam adımlarla ilerliyoruz. Duygularını beyaz kağıtlara nakşeden genç kardeşlerimizi ödüllendirmek için burada toplandık." dedi.

AFAD İl Müdürü Genç de farkındalığı artmış bir toplumun afetlerden etkilenmeyen bir toplum olduğunu ifade etti.

Yarışmaya katılanlara teşekkür eden Genç, "Ne kadar çok tedbir alırsak, afetler bizi o kadar az etkileyecek ve o kadar az üzüleceğiz. Bu yarışmaya katılmanız, emek vermesiniz, resimler çizmeniz ve afetler için neler yapılacağını göstermeniz bizlere ilham kaynağı oluyor. Bu kapsamda hepinize çok teşekkür ediyorum. MEB AKUB ile birlikte AFAD teşkilatının düzenlemiş olduğu birçok farklı etkinliklerimiz var. Bu kapsamda okullarımızı ziyaret ediyoruz." diye konuştu.

Rektör Altun ise düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür etti.

Dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği program, resim sergisinin gezilmesiyle sona erdi.