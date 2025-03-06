Belediye Başkanı Büyükkılıç, söyleşiye katıldı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, söyleşi programına katıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, söyleşi programına katıldı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinlikleri kapsamında kente gelen Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, tasavvuf ve manevi konularla ilgili bilgi ve görüşlerini paylaştığı söyleşi gerçekleştirdi.
Söyleşiye, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile birlikte katılan Büyükkılıç, Kılıç'a Kayseri'yi tanıtan "Erciyes" kitabını hediye etti.
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