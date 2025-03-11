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        Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2025 - 12:26 Güncelleme: 11.03.2025 - 12:26
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        Başkan Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti
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        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Espor ve İnovasyon Merkezi'ni ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında AK Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz ile birlikte ziyarette bulunan Yalçın, burada gençlerle gerçekleştirilecek projeler ve geleceğin teknolojileri hakkında konuştu.

        Gençlere hitaben konuşan Yalçın, şunları kaydetti:

        "Bu merkez Türk milletinin dünyanın en zeki milleti olduğunun göstergesidir. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Buluş veya teknolojik düşünceler noktasında sizden daha zeki çağdaşlarınız yok. Onlar çok çalışarak bizim önümüze geçiyorlar. Şu anda Türkiye'nin ihracatında ilk sırada İHA ve SİHA'lar bulunuyor. Ülkenin geleceğinin teknoloji ve bilimde olduğunu her zaman görüyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz. Çalışmaya devam edeceğiz. Allah çalışana verir. Sizleri tebrik ediyorum ve sizlere güveniyorum."

        Yalçın ayrıca TÜBİTAK 56. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Kayseri Bölge Yarışmasında, teknoloji ve tasarım alanında 3. olan kursiyer Doğukan Demirel'i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

        AK Parti Talas İlçe Başkanı Kiraz da Yalçın'ın sadece Talas'a ve Kayseri'ye değil Türkiye'ye çok güzel bir uygulama merkezi kazandırdığını belirterek, teşekkür etti.

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