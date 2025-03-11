Kayseri'de "StartUpMYO Proje Yarışması"nın tanıtımı yapıldı

Kayseri Üniversitesinin (KAYÜ) koordinatörlüğünde gerçekleştirilen "StartUpMYO Proje Yarışması"nın tanıtım toplantısı yapıldı.

KAYÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı'nın öncülüğünde oluşturulan yarışmanın tanıtım toplantısı, KAYÜ Rektörlük Senato Salonu'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya, Milletvekili Cıngı, Rektör Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, rektör yardımcıları ve meslek yüksekokulu müdürleri katıldı.

Burada konuşan Cıngı, Türkiye'nin en büyük sanayi şehirlerinden Kayseri'nin en büyük sıkıntısının vasıflı iş gücü eksikliği olduğuna dikkati çekti.

Kayseri sanayisinin daha nitelikli üretim yapabilmesi için nitelikli insan kaynağını oluşturmak gerektiğini belirten Cıngı, "Bunun için mesleki eğitim çalıştayları icra ettik ve önemli çıktılar sağladık. Meslek liselerini ön plana çıkartmaya çalıştık. Başarılı da olduk. Şimdi de MYO'ları canlandırmak istiyoruz. Bizim de içerisinde yer aldığımız Startup MYO Proje Yarışmasını bunun için iyi bir fırsat görüyoruz. Meslek okullarının popülerliğini artırma, meslek edinmelerini sağlama ve geçlerimizi geleceğe en iyi şekilde hazırlayarak, ülkeye fayda sağlamalarına imkan tanıma adına bu yarışmayı çok önemsiyoruz. Yarışma sonunda ortaya çıkacak değerli fikirlerin ticari hayata geçmesine vesile olacağız." ifadelerini kullandı.

Rektör Karamustafa ise projeyle meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerle son 5 yıl içerisinde mezun olan öğrencilerin girişimcilik yeteneklerine yönelik motivasyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

KAYÜ'nün mesleki ve teknik yükseköğretim sahasında Türkiye'nin öncü üniversiteler arasında yer almasını sağlayacaklarını ifade eden Karamustafa, şunları kaydetti:

"Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile iş dünyasından ve akademik camiamızdan oluşan bir komite tarafından başvuruların değerlendirileceği yarışmada, öğrencilerimiz nitelikli çalışmalara imza atacaklardır. Yarışmada dereceye girenler, Kültepe Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından maddi destekle ödüllendirileceklerdir. Bu yarışmanın bir önemli katkısı da ödül alamayan ve dereceye giremeyen öğrencilerin, en azından proje hazırlama konusunda deneyim kazanmaları olacaktır."