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        Kayseri'de PISA'da yer alan öğrencilere iftar verildi

        Kayseri'de, 2025 yılı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) yer alan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 10:20 Güncelleme: 12.03.2025 - 10:30
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        Kayseri'de PISA'da yer alan öğrencilere iftar verildi
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        Kayseri'de, 2025 yılı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı'nda (PISA) yer alan Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerine yönelik iftar programı düzenlendi.

        Şehit Yusuf Çağatay Sanalp Kocasinan Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlen iftar programına, İl Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri Cumali Karakuş, Mesut Çıtak, Mustafa Küçüktepe ve İl Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürü Ahmet Soyuer, okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

        Program hakkında bilgi veren Kayseri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kenan Bilik, "PISA 2025'te şu anda OECD ülkeleri arasından 203 okul belirlendi. Bunlardan biri de Kayseri Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Bu okulumuzdan da 42 öğrenci mayıs ayı içerisinde düzenlenecek olan PISA uygulamalarında ülkemizi temsil edecekler." ifadelerini kullandı.

        Öte yandan, iftar yemeklerini lisenin yiyecek içecek hizmetleri bölümünde eğitim gören kız öğrencilerin hazırladığı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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