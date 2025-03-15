Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilişim Akademisi ve Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 15:23 Güncelleme: 15.03.2025 - 15:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler
        ABONE OL

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilişim Akademisi ve Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bilişim Akademisi'ndeki ziyaretinde 30 öğrenciyle bir araya geldi.

        Sınavla seçilerek gelen öğrencileri tebrik eden Büyükkılıç, "Dijital dünya ile sadece tüketen, ondan yararlanan olmaktan öte onu kontrol eden, gerektiğinde üreten olacağınıza da inanıyorum. Hocalarımız ve öğrencilerimiz seçkin, belediyemiz öncü, geriye çalışmak ve gayret etmek kalıyor." ifadelerini kullandı.

        Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan da akademiyle ilgili bilgi verdi.

        Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi’ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

        AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte mahalleye giden Büyükkılıç, sokakta, pazarda ve camide rastladığı mahalle sakinleri ile konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        Kadın öğretmeni yumruklayıp sırtından bıçakladı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        2 aylık bebek fenalaştı! Uçak acil iniş yaptı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Tarih: 15 Mart... Turizmin başkentinde deniz sezonu açıldı!
        Sigarada nispi vergi düştü
        Sigarada nispi vergi düştü
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        UEFA'dan hangi takım, ne kadar kazandı?
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Suda 'petrol hidrokarbonu' çıkan kentte su siparişine yetişilmiyor!
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Yaren leylek ile Adem amcadan duygulandıran buluşma
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Benzerleri İtalya, Fransa ve Almanya'da... İlki Bursa'da!
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Şinasi Yurtsever'e veda günü
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Damat dehşeti! 1 ölü, 3 yaralı
        Kariyer sezonu!
        Kariyer sezonu!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Anne ve 2 çocuğu zehirlenerek öldü!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Beşiktaş derbi öncesi moral arıyor!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Tamir ettiği 'patpat'ı ölümü oldu!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Mourinho'nun penaltı laneti!
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Kesme altın satışı yasaklandı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Emekli işçinin primi aylığı artırır mı?
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Ford Otosan Romanya'da elektrikli araç üretimine başladı
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"
        Trump: MSNBC ve CNN "yasa dışı"

        Benzer Haberler

        Kocasinan Belediyesi, iftar programı düzenledi
        Kocasinan Belediyesi, iftar programı düzenledi
        Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü
        Kayseri'de karbonmonoksit gazından zehirlenen aileden 3 kişi öldü
        Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü
        Suriyeli anne ile 2 çocuğu, sobadan zehirlenip öldü
        Tüketiciler Birliğinden internette "sponsorlu-reklamlı dolandırıcılık" uyar...
        Tüketiciler Birliğinden internette "sponsorlu-reklamlı dolandırıcılık" uyar...
        Hemşehrileri halk ozanı Aşık Seyrani'yi beyaz perdeye taşıyor
        Hemşehrileri halk ozanı Aşık Seyrani'yi beyaz perdeye taşıyor
        Kocasının düşmesi ile başladığı inşaat işçiliğinda usta oldu
        Kocasının düşmesi ile başladığı inşaat işçiliğinda usta oldu