Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan ziyaretler

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bilişim Akademisi ve Hürriyet Mahallesi'ni ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Bilişim Akademisi'ndeki ziyaretinde 30 öğrenciyle bir araya geldi.

Sınavla seçilerek gelen öğrencileri tebrik eden Büyükkılıç, "Dijital dünya ile sadece tüketen, ondan yararlanan olmaktan öte onu kontrol eden, gerektiğinde üreten olacağınıza da inanıyorum. Hocalarımız ve öğrencilerimiz seçkin, belediyemiz öncü, geriye çalışmak ve gayret etmek kalıyor." ifadelerini kullandı.

Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanı Abdullah Avan da akademiyle ilgili bilgi verdi.

Başkan Büyükkılıç, Hürriyet Mahallesi’ni de ziyaret ederek, vatandaşlarla sohbet etti.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ile birlikte mahalleye giden Büyükkılıç, sokakta, pazarda ve camide rastladığı mahalle sakinleri ile konuştu.