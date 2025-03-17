Kayseri'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, merkez ilçedeki Nakliyeciler Sitesi'nde bir aracın drift attığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti.
Ehliyetine 2 ay el konulan sürücünün kullandığı araç ise trafikten men edildi.
Öte yandan 2 kişinin patenle tutunup gittiği seyir halindeki araç sürücüsüne 1986 lira cezai işlem uygulandı.
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