Kayseri'de drift atan sürücüye 46 bin 392 lira ceza kesildi

Ekipler, tespit ettikleri araç sürücüsüne, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden 46 bin 392 lira ceza kesti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde drift yaparak çevreyi rahatsız eden sürücüye 46 bin 392 lira ceza uygulandı.

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