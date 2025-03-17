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        Kocasinan Belediyesi ilçedeki camileri düzenli olarak temizliyor

        Kocasinan Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm camileri düzenli olarak temizleyerek gül suyuyla yıkıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2025 - 13:26 Güncelleme: 17.03.2025 - 13:30
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        Kocasinan Belediyesi ilçedeki camileri düzenli olarak temizliyor
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        Kocasinan Belediyesi ekipleri, ilçedeki tüm camileri düzenli olarak temizleyerek gül suyuyla yıkıyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler "Daha Temiz Kocasinan" parolasıyla camilerin dış temizliklerinin yanı sıra halı, kapı, cam, ahşap, kitaplık ve fayansları da hijyenik olarak temizliyor.

        Vatandaşların temiz ve huzurlu bir şekilde ibadet yapabilmelerine katkı sağladıklarını anlatan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ramazan ayında özellikle camilerin hijyenine önem verdiklerini ifade etti.

        Çolakbayrakdar, camilerin dini ve özel günlerde gül suyuyla yıkandığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Temizlik İşleri Müdürlüğümüzün bünyesinde kurduğumuz 'Cami Temizleme Ekibi' ile ilçe genelindeki bütün camilerin temizliği yapılıyor. Camilerimizde ayda en az bir defa genel temizlik yapılıyor ve gül suyu ile yıkanıyor. Ayrıca ramazan ayında olduğu gibi dini ve özel günlerde de gül suyu ile camilerimiz yıkanıyor. Camilerimiz de mis gibi gül kokan ortamda cemaatin ibadetlerini yapma imkanı sunuyoruz. Rabbim yaptığımız tüm ibadetleri kabul etsin."

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        Galeri

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