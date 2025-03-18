Kayseri Büyükşehir Belediyesi "Muhtarlık Bilgi Sistemi"ni hayata geçiriyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik vizyonu doğrultusunda "Muhtarlık Bilgi Sistemi"ni hayata geçirecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, sistem muhtarların mahalleleriyle ilgili her türlü veriye hızlı ve verimli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak.

Sistem sayesinde muhtarlar, mahalle nüfusu, resmi kurumlar, yolların durumu, asfalt ve stabilize yollar gibi altyapı bilgilerini anlık olarak takip edebilecek.

Belediyenin mahalleye yaptığı ve planladığı yatırımların, ayrılan bütçelerin şeffaf bir şekilde görülebileceği sistemde talep, öneri ve yatırım ihtiyaçları çevrim içi olarak iletilebilecek ve süreç adım adım görülebilecek.

Ayrıca muhtarlar mahalleleriyle ilgili tarihi ve kültürel bilgilerden, yeşil alan miktarlarına ve imar durumuna kadar pek çok veriye dijital ortamdan erişebilecek.

Muhtarlar Derneği ile yapılan istişareler ve diğer şehirlerdeki başarılı uygulamalar incelenerek kapsamlı hale getirilen sistem, her muhtara özel kullanıcı adı ve şifreyle erişilebilecek şekilde tasarlanıyor.