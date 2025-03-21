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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de konuştu:

        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımına ilişkin, "Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. İnsanlarımıza en iyi ve hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 13:52 Güncelleme: 21.03.2025 - 14:06
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kayseri'de konuştu:
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        Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 37 bin sağlık personeli alımına ilişkin, "Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. İnsanlarımıza en iyi ve hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız." dedi.

        Bakan Memişoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Kayseri'de Valiliği ziyaret etti.

        Burada açıklamada bulunan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Programı kapsamında Kayseri'ye geldiğini söyledi.

        Kayseri'nin hem ticaret hem üretim hem de insaniyet anlamında Türkiye'nin örnek şehirlerinden olduğunu ifade eden Memişoğlu, şöyle konuştu:

        "Sağlıkla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız. Daha iyi sağlık hizmeti vermek için hep beraber daha iyisini nasıl yapabiliriz tartışacağız. İnşallah Türkiye Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde sağlıkta dünyaya örnek hizmet sunarken de özelikle Kayseri sağlık teknolojisi üretiminin üssü yapmak için altyapısı olan bir şehir. Biliyorsunuz Erciyes Üniversitesi Türkiye'ye Kovid-19 aşısını hediye eden bilim insanlarının olduğu bir üniversite. Orada tıbbi teknolojisi ve aşısını üretebilecek altyapı var. Biz bunu daha da geliştirip daha iyi yerlerde Türkiye'nin sağlıkla ilgili teknolojisinin merkezi olması için elimizden geleni yapacağız."

        Bakan Memişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 37 bin sağlık personeli alınacağını açıkladığını anımsatarak, "Bununla ilgili arkadaşlarımız planlama yapıyorlar. İnsanlarımıza en iyi ve hakkaniyetli şekilde bu kadroları dağıtacağız." dedi.

        Hastalanmadan sağlığı korumak gerektiğini, burada da aile hekimlerinin rol oynadığını belirten Memişoğlu, bağımlılıktan uzak durmayı, sağlıklı beslenmeyi, spor yapmayı tavsiye etti.

        Memişoğlu'nun Vali Gökmen Çiçek'i ziyaretinde AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar, Şaban Çopuroğlu, Ayşe Böhürler, Bayar Özsoy, Dursun Ataş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile siyasi parti temsilcileri de yer aldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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