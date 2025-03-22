İtikaf için 25 yıldır tarihi camilerin kapılarını aralıyor

MÜZAHİM ZAHİD TÜZÜN - Kayseri'de yaşayan 65 yaşındaki işçi emeklisi Hazım Perk, 25 yıldır ramazan ayının son 10 gününü tarihi camilerde itikafa girerek geçiriyor.

İtikafı ilk kez 2001 yılında öğrenen Perk, ramazanın son günlerini ibadetle geçirmek amacıyla aynı yıl itikaf sünnetini yerine getirmeye başladı.

Danişmentliler döneminde yaptırılan Cami-i Kebir'de 4 yıl, Selçuklular döneminde inşa edilen Han Camisi'nde ise 1 yıl itikafa giren Perk, 20 yıldır da yine Danişmentlilerden kalma tarihi Gülük Camisi'nin hücrelerinde sünneti yerine getiriyor.

Camide yatan ve yemek ihtiyacını burada gideren Perk, Kur'an-ı Kerim okuyor, tesbih çekiyor, namaz kılıyor ve sohbet halkalarına katılıyor.

Emekli Hazım Perk, AA muhabirine, itikaf ibadetinden keyif aldığını ve zamanın kendisine yetmediğini söyledi.

İtikafın sünnet bir ibadet olduğunu anımsatan Perk, şöyle konuştu:

"25 yıldır itikafa giriyorum. Böyle bir ibadetin olduğunu duyunca, anlayınca 2001 yılında itikafa girmeye başladım. Elhamdülillah bugüne kadar da itikafa girdim. Bu ibadeti, itikafa giren kardeşlerimden öğrendim. Kitaptan da okudum. Ondan sonra itikafa girmeye karar verdim. Müslümanlar olarak Peygamber Efendimizi her konuda örnek almamız gerekiyor. İtikaf ibadeti, insanın dünya hayatından elini ayağını çekip Allah'a yönelmesidir. İhlas ve samimiyetle yapılan bir itikaf, amellerin en faziletlisi sayılmaktadır."

- "İnsanı Allah'a yaklaştıran bir ibadet"

Perk, ömrü yettiğince itikaf sünneti için camiye gideceğini dile getirdi.

İtikafı terk etmeyi hiç düşünmediğini anlatan Perk, "İtikafa girdiğim zaman kendimi manevi olarak şarj olmuş akü gibi hissediyorum. İtikaf, dünya ile tüm ilişkileri kestiğin için insanı Allah'a yaklaştıran bir ibadet." dedi.

Zorunlu ihtiyaçlar dışında cami dışına çıkmadıklarını vurgulayan Perk, günde en fazla 4 saat uyuduklarını, geri kalan vakti ibadetle geçirdiklerini ifade etti.