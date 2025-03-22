Kayseri'de kar ve tipi nedeniyle kapanan 140 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ve tipi nedeniyle kırsal kesimlerde kapanan 140 mahalle yolunu ulaşıma açtı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda, karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

134 personel ve 63 aracın yer aldığı çalışmalarda, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 47, Tomarza'da 30, Sarız'da 15, Yahyalı'da 10, Bünyan'da 8, Talas'ta 8, Develi'de 6, Felahiye'de 6, Hacılar'da 3, İncesu'da 3, Yeşilhisar'da 3 ve Akkışla'da 1 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Tipi nedeniyle Pınarbaşı ilçesindeki 6 mahalle yolunda yol açma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan ekipler, Yeşilhisar ilçesinde vatandaşların karda mahsur kalan araçlarını kurtardı.