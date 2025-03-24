Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı kadınların hem kapılarını hem gönüllerini çalıyor

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de Türk Kızılay gönüllüleri, ramazan ayında kurumun mutfağında hazırlanan sıcak yemeklerle tek başına yaşayan yaşlı kadınların iftar sofralarını şenlendiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 11:46 Güncelleme: 24.03.2025 - 11:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Kızılay gönüllüleri yaşlı kadınların hem kapılarını hem gönüllerini çalıyor
        ABONE OL

        TUNAHAN AKGÜN - Kayseri'de Türk Kızılay gönüllüleri, ramazan ayında kurumun mutfağında hazırlanan sıcak yemeklerle tek başına yaşayan yaşlı kadınların iftar sofralarını şenlendiriyor.

        Hoşgörü ve paylaşma ayı ramazanda sosyal sorumluluk projelerini sürdüren Türk Kızılay ekipleri, kentte gönüllülük esasıyla birçok faaliyet yürütüyor.

        Bu kapsamda yalnız yaşayan yaşlı kadınların kapısını sıcak bir aile ortamı sunabilmek için çalan gönüllüler, kurumun mutfağında hazırlanan yemeklerle hem aile ortamında iftar yapıyor hem de hayır duası alıyor.

        Yaşlıların evlerini şenlendiren gönüllüler, iftar sonrası çay, kahve ve tatlı eşliğinde yaşlı kadınların yalnızlıklarına ortak oluyor.

        Türk Kızılay Kocasinan Şube Başkanı İbrahim Sarıçiçek, AA muhabirine, birlik, beraberlik ve paylaşma ayı ramazanda yaşlılarla iftar yapmanın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

        Teyzelerin hayır dualarını aldıklarını ve iftar sonrası güzel vakit geçirdiklerini belirten Sarıçiçek, teyzeler mutlu olunca kendilerinin de mutlu olduğunu ifade etti.

        - "Çok mutlu 2-3 saatlik bir zaman geçiriyoruz"

        Gönüllülerin de aile sıcaklığında iftar yaptığını vurgulayan Sarıçiçek, şunları kaydetti:

        "Teyzelerimiz ramazanda bir gün bile olsun sofralarında birilerini ağırlamanın mutluluğunu yaşıyor. Genelde ziyaret edilmeyenleri seçmeye çalışıyoruz. Çok mutlu 2-3 saatlik bir zaman geçiriyoruz. Proje kapsamında gönüllülerle birlikte birçok yaşlı teyzemizin hem kapılarını çalıyoruz hem sofralarını kuruyoruz hem de gönüllerini alıyoruz. Birçok noktada mutlu bir günü tamamlamış oluyoruz."

        - "Yalnızlık çok zor"

        Gönüllüleri evinde misafir eden 91 yaşındaki Zahire Yılmaz, yalnızlığın sadece Allah'a mahsus olduğunu, ziyaretin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

        Aylardır ziyaret edeni olmadığını belirten Yılmaz, "Yalnızlık çok zor. 5 aydır buradayım, ne kapımı çalan var ne gelen ne de giden var. Gönüllüler gelince dünyalar benim oldu. O kadar sevindim ki keşke her gün gelseler. İnsan bir ekmek yiyor, insan insanı yemez ki. Sofram çok güzeldi. Keşke her zaman böyle olsa da misafir başında otursa. O zaman çok mutlu olurum. Gelen giden olunca çok mutlu oluyorum." diye konuştu.

        - "6 senedir kapım çalınmadı"

        Gönüllülerin evine konuk olduğu 83 yaşındaki Melek Yıldız da ramazanın manevi atmosferini torunlarıyla birlikte yaşadığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

        Beraberce güzel vakit geçirdiklerini kaydeden Yıldız, "Allah kul başına vermesin, kimseyi yalnız yaşatmasın. Köyde evim barkım vardı, kapısını kilitledim, şehre geldim. 6 senedir kapım çalınmadı. Yalnız yaşarken kızlarım ve torunlarım geldi kapımı çaldılar. Allah razı olsun, mutlu oldum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        Ankara Büyükşehir'e konser soruşturması izni
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İstanbul'da 71 şüpheli gözaltında
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        İlçe belediye başkanı seçilebilir mi?
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Mevduat ve fonlarda stopaj düşebilir
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        Bakan Fidan ABD'ye gidiyor
        İkramiye iki seferde ödenecek
        İkramiye iki seferde ödenecek
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Kim tutuklandı, kim serbest kaldı?
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Bakan Şimşek'ten koordinasyon toplantıları
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        Ekrem İmamoğlu görevden uzaklaştırıldı
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte A Ligi'ndeki muhtemel rakiplerimiz!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        Yaşlı teyze kahretti... Unuttuğu çaydanlık ölüme götürdü!
        İmparator Montella!
        İmparator Montella!
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Kasırga mağdurlarından darbe yedi
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        Damla'yı 47 bıçak darbesiyle katleden canavarın cezası bozuldu!
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        "Türkler acımasız bir cellat oldu!"
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Dilenci, ünlü komedyene beddua etti
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Balık tutmaya gitti... Öldüren olta!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Çete lideri: Anne ile kızı... 300 milyon TL'lik büyü vurgunu!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        Metabolizma hızını düşüren hatalar!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!
        K vitamini eksikliği bebeklerde beyin kanamasına nedeni!

        Benzer Haberler

        Başkan Büyükkılıç, Sivaslıların iftar programına katıldı
        Başkan Büyükkılıç, Sivaslıların iftar programına katıldı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Kayseri'deki uyuşturucu operasyonlarında 14 zanlı tutuklandı
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakal...
        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen terör operasyonlarında 13 zanlı yakal...
        Kayseri'deki tarihi vakıf 441 yıldır gönüllere dokunuyor
        Kayseri'deki tarihi vakıf 441 yıldır gönüllere dokunuyor
        Kayseri'de tarihi güvercinliklerde yemleme kültürü yaşatılıyor
        Kayseri'de tarihi güvercinliklerde yemleme kültürü yaşatılıyor