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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı

        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 12:01 Güncelleme: 24.03.2025 - 12:01
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        Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
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        Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli ile aranan 17 kişiyi yakaladı.

        Adreslerde yapılan aramada, 105 kilogram kaçak tütün, 1430 paket kaçak sigara, 11 bin 560 makaron, 30 şişe sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.

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