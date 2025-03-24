Kayseri'de kaçakçılık operasyonlarında 8 zanlı yakalandı
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
Kayseri'de son bir haftada düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında bir haftada düzenlenen operasyonlarda, 8 şüpheli ile aranan 17 kişiyi yakaladı.
Adreslerde yapılan aramada, 105 kilogram kaçak tütün, 1430 paket kaçak sigara, 11 bin 560 makaron, 30 şişe sahte içki, 1 ruhsatsız tabanca ve 62 fişek ele geçirildi.
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