Kayseri'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
A.P. idaresindeki 38 AJG 400 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda sürücünün ismi öğrenilemeyen 34 BY 0198 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, tramvay yoluna girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Öte yandan, bir süre duran tramvay seferleri otomobillerin güzergah üzerinden çekilmesiyle yeniden başladı.
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