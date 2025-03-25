Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince il dışından uyuşturucu getirdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, dedektör köpeği Eta'nın da katıldığı aramada 470 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan V.G. ve A.Ö'nün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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