Talas Belediyesinden "Türkçe Sokağı Projesi" hayata geçirilecek
Kayseri'nin Talas ilçesinde Türkçe işletme isimlerini özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen "Türkçe Sokağı Projesi" çalışmaları devam ediyor.
Kayseri'nin Talas ilçesinde Türkçe işletme isimlerini özendirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla geliştirilen "Türkçe Sokağı Projesi" çalışmaları devam ediyor.
Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Başkan Mustafa Yalçın başkanlığındaki heyet, başkanlık toplantı salonunda bir araya gelerek projeye dair görselleri değerlendirdi.
Toplantıya, Kapadokya Kültepe Koramaz Tarih, Kültür, Eğitim ve Araştırma Derneği Başkanı Halit Erkiletlioğlu, dernek yönetimi ve ilgili belediye personeli katıldı.
Kiçiköy Mahallesi tarihi Osmanlı Kültür Sokağı'nın sonundaki Tokana Restoran'ın bulunduğu bölgede yapılacak Türkçe Sokağı Projesi ile ilgili bilgi veren Yalçın, sokakta kullanılacak görseller, anıtlar ve yapılarla ilgili olarak değerlendirmelerde bulunduklarını belirtti.
Yalçın, emek veren, katkı sağlayan herkese teşekkür etti.
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