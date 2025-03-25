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        "Vosvos" tutkunları kan bağışı için bir araya geldi

        Kayseri'de "vosvos" tutkunları, kanser hastaları için kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:22 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:28
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        "Vosvos" tutkunları kan bağışı için bir araya geldi
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        Kayseri'de "vosvos" tutkunları, kanser hastaları için kan bağışında bulundu.

        Vosvos Kayseri Derneği, Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi için "Bir damla kan ile bir cana nefes olalım" etkinliği düzenledi.

        Klasik araçlarıyla Sivas Caddesi'nde buluşan katılımcılar konvoyla kent genelinde tur attı. Daha sonra kan merkezine gelen katılımcılar bağışta bulundu.

        Vosvos Kayseri Dernek Başkanı Semih Sancar, AA muhabirine, iftardan sonra kanser hastası çocuklar için bir araya geldiklerini söyledi.

        Nerede ihtiyaç varsa oraya yetişmeye çalıştıklarını anlatan Sancar, "Biz her zaman iyilik için direksiyonlarımızı kırıyoruz." dedi.

        Sancar, lösemi olan babasının da ellerinden gelen her şeyi yapmalarına rağmen hayatını kaybettiğini dile getirdi.

        O dönemde kan ihtiyaçlarının çok olduğuna değinen Sancar, her 3 ayda bir bağışta bulunduğunu, şimdi ise ihtiyacı olanlar için ellerinden geleni yaptıklarını kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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