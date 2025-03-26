Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        ERÜ'de annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek

        ErciyesÜniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği ve AB tarafından desteklenen "Acımasız Dünya Sendromu ve Anneler İçin Televizyon Okuryazarlığı" projesi kapsamında annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 09:30 Güncelleme: 26.03.2025 - 09:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        ERÜ'de annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek
        ABONE OL

        ErciyesÜniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi öğrencilerinin geliştirdiği ve AB tarafından desteklenen "Acımasız Dünya Sendromu ve Anneler İçin Televizyon Okuryazarlığı" projesi kapsamında annelere medya okuryazarlığı eğitimi verilecek.

        ERÜ İletişim Fakültesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, proje kapsamında medyanın özellikle gündüz kuşağı programlarında yaygınlaşan olumsuz içeriklerine karşı annelerin bilinçlendirilmesi hedefleniyor.

        Projede, televizyon dizileri ve reality showların şiddet, skandal, entrika, cinsellik ve adaletsizlik gibi temalar üzerinden toplumda nasıl bir acımasız dünya algısı inşa ettiğini sorgularken, bu içeriklerin izleyiciler üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor.

        Bu kapsamında iletişim fakültesi öğrencilerinden oluşan gençlik grubu, RTÜK işbirliği ve uzman rehberlik eşliğinde, televizyonu yoğun olarak izleyen ve medya eğitimi alma imkanı sınırlı olan 80 anneye yönelik eğitim düzenleyecek.

        Eğitimlerde medya okuryazarlığı, eleştirel izleme becerileri, izleyici olarak haklar ve RTÜK'e şikayet süreçleri gibi konular ele alınacak. Proje aynı zamanda, "medyaya maruz kalmanın bir risk faktörü, medya okuryazarlığının ise koruyucu bir aşı" olduğu fikrinden yola çıkarak, toplumun medya karşısında daha dirençli hale gelmesini amaçlıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan ABD'li mevkidaşı ile görüştü
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        "Aralarında gönül ilişkisi olduğunu öğrendim!" 'Yasak aşk' katliamı!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Biri ehliyetsiz öteki dikkatsiz! Bağıra bağıra gelen kaza!
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'dan 'izahat' istedi
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Doğum izni süresinde gerideyiz
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Mithat Körler'in ablası çıktı
        Toz taşınımı ve yağmur var
        Toz taşınımı ve yağmur var
        İhanet ettiğini kabul etti
        İhanet ettiğini kabul etti
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        İsrail'de "Gazze'ye saldırılar bir an önce durdurulsun" talebi
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Yılmaz'dan Habertürk'e açıklamalar
        Dünyanın en eski şehirleri
        Dünyanın en eski şehirleri
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        G.Saray'dan Osimhen için çılgın teklif!
        "Beni hakir görmeyin"
        "Beni hakir görmeyin"
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Szoboszlai'yi çimlerde susturdu!
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        Kahvehaneye silahlı baskın: 2 ölü
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        "Joao Felix G.Saray'da oynar!"
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        Özgecan Aslan’ın katilini öldürmüşlerdi! Cinayeti anlattılar
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        CHP kararını verdi: İBB Başkan Vekili adayı Nuri Aslan
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"
        "Girdikleri yol çıkmaz sokaktır"

        Benzer Haberler

        "Vosvos" tutkunları kan bağışı için bir araya geldi
        "Vosvos" tutkunları kan bağışı için bir araya geldi
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 5 tutuklama (2)
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 5 tutuklama (2)
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama
        Kayseri'de 'İmamoğlu' protestolarında 4 tutuklama
        Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması...
        Eski Kayseri OSB Başkanının da aralarında bulunduğu 20 sanığın yargılanması...
        Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı
        Sarıoğlan'da Nevruz Bayramı kutlandı
        KOSGEB'in KOBİ'ler için destek programı KTO'da tanıtıldı
        KOSGEB'in KOBİ'ler için destek programı KTO'da tanıtıldı