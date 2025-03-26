Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç, KAYÜ'de öğrencilerle sahur yaptı

Vali Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Üniversitesinde (KAYÜ) öğrencilerle sahur yaptı.

KAYÜ'den yapılan açıklamaya göre, sahur vakti öğrenci yemekhanesinde bir araya gelen Çiçek ve Büyükkılıç, masaları gezerek öğrencilerle sohbet etti.

Çiçek ve Büyükkılıç, öğrencilerin Kadir Gecesi'ni ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Öğrenciler ise sahur organizasyonu için Çiçek, Büyükkılıç ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa'ya teşekkür etti.