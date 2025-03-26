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        Kayseri'de özel gereksinimli Aleyna'ya afet eğitimi verildi

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel gereksinimli Aleyna Başol'u evinde ziyaret ederek afet durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik eğitim verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2025 - 12:22 Güncelleme: 26.03.2025 - 12:22
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        Kayseri'de özel gereksinimli Aleyna'ya afet eğitimi verildi
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, özel gereksinimli Aleyna Başol'u evinde ziyaret ederek afet durumunda neler yapılması gerektiğine yönelik eğitim verdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, özel gereksinimli Aleyna Başol, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve afet birimi ekipleri ile buluşarak afet eğitimi almanın heyecanı ile mutluluğunu yaşadı.

        Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Daire Başkanı Gonca Arın’ın da bulunduğu ziyarette, itfaiye ve afet işleri birimi personeli tarafından Aleyna’ya, afet türleri ile afetlerde nasıl davranılacağına dair bilgiler uygulamalı bir şekilde gösterilerek, önemli uyarılarda bulunuldu.

        Özel gereksinimli bireyler için Aleyna özelinde topluma örnek çalışmalar yürüten ekipler, afet türlerinden deprem hakkında nasıl davranılması yönünde bilgiler aktardı.

        Acil telefon numarasının da hatırlatıldığı ziyarette Aleyna, itfaiye araçlarına bindirildi ve siren çaldı.

        Aleyna, emeği geçenlere teşekkür ederek, "İyi ki varsınız. Memduh Başkanı çok seviyorum." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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