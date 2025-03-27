Kayseri OSB Başkanı Yalçın ile KTO Başkanı Gülsoy, ihracat rakamlarını değerlendirdi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) şubat ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.
Yalçın, yazılı açıklamasında, Kayseri'nin şubatta yaptığı ihracatın 295 milyon 660 bin dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti.
Bu rakamın 2024 yılının şubat ayında 313 milyon 897 bin dolar olarak gerçekleştiğini anımsatan Yalçın, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,81, bir önceki aya kıyasla yüzde 4,71 azalış yaşandığını kaydetti.
Kentin şubat ayında 144 milyon 212 bin dolar ithalat yaptığını açıklayan Yalçın, "Küresel ekonomide yaşanan daralma, ABD'nin dünya ekonomisini olumsuz etkileyen ekonomik kararları, Türkiye ekonomisini de olumsuz etkilemektedir. Enflasyon baskısının azalmakla birlikte sürüyor olması, üretime olumsuz yansımaktadır. İşçilik maliyetlerinin dünya piyasalarına oranla yüksekliği, döviz kurlarındaki yetersiz ilerleme ve beraberinde enflasyonla mücadele için kredi musluklarının kısılması üretimi engelleyen önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır." ifadelerini kullandı.
KTO Başkanı Gülsoy ise Kayseri'den 148 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini, en fazla ihracatın Irak, Almanya, Avusturya, ABD, Fransa, İtalya, Belçika, Romanya, Cezayir ve Fas'a olduğunu belirtti.
Kayseri'nin ihracat başarısının sürdürülebilir olması için desteğe ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Gülsoy, "İhracatçılarımız finansmana erişim ve maliyetler konusuna bizlerden çözüm bulmamız konusunda destek istiyor. Olumlu sonuçların alındığı ekonomi politikaları devam ederken reel sektörün ayakta kalabilmesi ve elinin güçlenmesi için politika faizlerindeki düşüşün reel faize ivedilikle yansımasını bekliyoruz. İç piyasada nakit akışındaki yavaşlama, dış pazardaki durgunluk ve girdi maliyetleri rekabet gücümüzü negatif etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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