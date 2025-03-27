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        Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:06 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:14
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        Başkan Büyükkılıç, Bünyan ilçesini ziyaret etti
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Bünyan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan ile AK Parti Bünyan İlçe Başkanlığını ziyaret etti.

        Daha sonra Bünyan Belediye Başkanı Selahattin Metin'i ziyaret ederek ilçedeki çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükkılıç, misafirperverliği için Metin'e teşekkür etti.

        Eser ve hizmet belediyeciliği vurgusu yapan Büyükkılıç, "Biz Cumhur İttifakı'yız, birlikte anlam ifade ederiz. Durmak yok, Bünyan’a hizmete devam diyoruz. Hizmet sevdalısıyız, eser ve hizmet siyasetine önemseyen anlayışa sahibiz." ifadesini kulandı.

        Başkan Metin ise Büyükkılıç'a ilçeye gelen hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

        Büyükkılıç, daha sonra esnaf ziyareti yaparak hayırlı ve bereketli kazançlar temennisinde bulundu.

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan ve beraberindekilerle Bünyan Ziraat Odası'nı da ziyaret eden Büyükkılıç, ilçedeki çiftçilerin talebi üzerine odaya tohum dikme makinesi desteği sağladı.

        Büyükkılıç, daha sonra Bünyan Ziraat Odası Tarım Marketi'ni ziyaret ederek çalışanlara kolaylıklar diledi.

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