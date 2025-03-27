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        Kayseri'de bir kişi silahlı saldırıda otomobilin kırılan cam parçalarıyla yaralandı

        Kayseri'de otomobiliyle gezerken silahlı saldırıya uğrayan genç, kırılan cam parçalarıyla yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 22:17 Güncelleme: 27.03.2025 - 22:25
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        Kayseri'de bir kişi silahlı saldırıda otomobilin kırılan cam parçalarıyla yaralandı
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        Kayseri'de otomobiliyle gezerken silahlı saldırıya uğrayan genç, kırılan cam parçalarıyla yaralandı.

        Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araçtan, 38 AIM 748 plakalı otomobile ateş açıldı.

        Saldırı esnasında, otomobil sürücüsü S.U, isabet eden kurşunun kırdığı cam parçalarıyla yaralandı.

        İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Saldırıya uğrayan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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