Kayseri'de bir kişi silahlı saldırıda otomobilin kırılan cam parçalarıyla yaralandı
Kayseri'de otomobiliyle gezerken silahlı saldırıya uğrayan genç, kırılan cam parçalarıyla yaralandı.
Kayseri'de otomobiliyle gezerken silahlı saldırıya uğrayan genç, kırılan cam parçalarıyla yaralandı.
Melikgazi ilçesi Gökkent Mahallesi'nde, plakası ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen bir araçtan, 38 AIM 748 plakalı otomobile ateş açıldı.
Saldırı esnasında, otomobil sürücüsü S.U, isabet eden kurşunun kırdığı cam parçalarıyla yaralandı.
İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Saldırıya uğrayan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.
Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.
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