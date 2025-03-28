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        Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing ayini" yapıldı

        Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing ayini" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 12:19 Güncelleme: 28.03.2025 - 12:25
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        Kayseri'de Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing ayini" yapıldı
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        Kayseri'deki Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi'nde "miçing ayini" düzenlendi.

        Caferbey Mahallesi'ndeki kilisede gerçekleştirilen ayine, farklı illerden gelen Ermeni asıllı Türk vatandaşları katıldı.

        Papaz Zaven Bıçakçı tarafından yönetilen ayine katılanlar, mum yakarak dua etti.

        Surp Krikor Lusavoriç Ermeni Kilisesi Kayseri Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Zadik Toker, gazetecilere yaptığı açıklamada, miçing ayininin, Paskalya Bayramı'nda tutulan "Büyük Oruç"un tam ortasına denk gelen zaman diliminde yapıldığını söyledi.

        Ayine yaklaşık 100 kişinin katıldığını ifade eden Toker, "Hamdolsun her sene rahatça kendi arzu ve isteklerimizin doğrultusunda gelip burada ibadetimizi yapıyoruz." dedi.

        Toker, Türkiye'de yaşayanların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

        İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına ilişkin de "İnşallah bu insan zulmüne bir netice alınacaktır. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, bunun için çok büyük bir emek sarf ediyor. Kendisine de şahsım olarak teşekkür ediyorum. İnşallah bu zulme de son verirler." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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