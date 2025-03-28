Kayseri'nin ulaşım altyapısı görüşüldü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen ve beraberindeki heyetle şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla görüşme gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Gülşen ve beraberindeki heyet, Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kent genelindeki ulaşım projeleri, yeni yol çalışmaları ve trafik düzenlemelerinin ele alındığı ziyarette, kentin ihtiyaçları ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Gülşen'e, kent ulaşımıyla ilgili beklenti ve talepler aktarıldı.

Toplantıda, devam eden projelerin yanı sıra, Kayseri'nin şehir içi ve şehirlerarası bağlantılarını daha verimli hale getirecek planlar üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Gülşen, yapılan sunumu ve çalışma önerilerini beğendiğini belirterek, Büyükkılıç'a ve çalışma ekibine teşekkür etti.

Büyükkılıç da endüstri, turizm ve ticaret kenti Kayseri'nin ulaşım imkanlarını arttırmak, şehrin ulaşımını güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla çalışmaların süreceğini kaydetti.