Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:RHGEnertürk Enerji
Hakemler: Batuhan Kolak, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum
Bellona Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Kayra Yılmaz, Ramazan Civelek, Cardoso, Bourabia, Bahoken
Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim Alıcı, Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cemali Sertel, Massanga, Abdulkadir Parmak, Bamgboye, Görkem Sağlam, Boutobba, Strandberg
Goller: Dk. 3 Karimi, Dk. 37 Bahoken (Bellona Kayserispor)
KAYSERİ
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