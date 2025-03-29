Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

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