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        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı

        Kayseri'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:39
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        Kayseri'de FETÖ hükümlüsü firari eski emniyet müdürü yakalandı
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        Kayseri'de hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan, firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan ve daha önce meslekten ihraç edilen eski emniyet müdürü H.T'nin (49) saklandığı adresi belirledi.

        Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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