Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı

Cami çıkışında AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ikramlıklar standını da ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşlara lokum ve bayram şekeri ikram etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Hunat Camisi'nde kılan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

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