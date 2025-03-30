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        Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı

        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 09:26 Güncelleme: 30.03.2025 - 09:30
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        Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı
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        Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ramazan Bayramı namazı sonrası vatandaşlarla bayramlaştı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bayram namazını Hunat Camisi'nde kılan Büyükkılıç, namaz sonrası vatandaşların bayramını kutladı.

        Cami çıkışında AK Parti İl Gençlik Kolları tarafından hazırlanan ikramlıklar standını da ziyaret eden Büyükkılıç, vatandaşlara lokum ve bayram şekeri ikram etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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