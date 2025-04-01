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        Kayseri'deki bıçaklı kavgada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi

        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 13:58 Güncelleme: 01.04.2025 - 14:05
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        Kayseri'deki bıçaklı kavgada ağır yaralanan çocuk yaşamını yitirdi
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        Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki dün bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.A.S. tedavi gördüğü Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

        Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.E. (15) ve kardeşi M.E'yi (14) da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        M.A.S. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta dün çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.E. ve kardeşi M.E'yi gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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