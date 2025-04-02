Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de esnaf odalarından "boykot" çağrılarına tepki

Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de esnaf odaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, güçlü Türkiye için güçlü ekonominin gerektiğini vurguladı.

Yerli ve milli ekonomik gelişme için birlik ve beraberliği pekiştirecek tutum ve davranışlarda bulunulması gerektiğinin altını çizen Odakır, "Ülke ve şehir ekonomimizi olumsuz etkileyecek boykot söylemlerini 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak bizler de üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Baharın gelmesiyle ekonomik hareketliliğin artmasına yönelik umudumuzun daha çok arttığı böylesi bir dönemde boykot çağrılarını doğru bulmuyor, ekonomik kazanımlarımıza olumsuz yansımalarının olacağını değerlendiriyor, ekonominin siyasi tartışmaların dışında tutulmasını en büyük beklentimiz olarak dile getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil de alışverişi durdurmaya yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi.

Esnaf ve sanatkarlara yönelik boykot çağrılarını üzülerek takip ettiklerini ve bu çağrılara karşı olduklarını belirten Demirgil, şunları kaydetti:

"Esnaf ve sanatkar bir ülkenin can damarı, bel kemiği ve olmazsa olmazıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız kendi öz sermayesi olmayan günlük kazancıyla ailesinin geçimini sağlayan, istihdama katkı sunan ve bu nedenlerden dolayı da her zaman desteğe ihtiyaç duyulan bir kesimdir. Yapılan çağrılar marka oluşturmaya çalışan ve rızkını temin eden esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Bu tür çağrılar, Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımızı da üzmüştür. Milli ekonomimize, esnafımıza ve ülkemize zarar verecek bu boykot söylem dilini asla tasvip etmiyor ve kabul etmiyoruz."

Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de "Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız. Siyasi arenadaki tartışmalar kendi zemininde kalmalıdır. Asrın felaketi depremde, sel felaketlerinde, ekonomik daralma yaşanılan zamanlarda olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü desteği sağlamaya gayret edeceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.