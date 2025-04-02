Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de esnaf odalarından "boykot" çağrılarına tepki

        Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de esnaf odaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 15:36 Güncelleme: 02.04.2025 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de esnaf odalarından "boykot" çağrılarına tepki
        ABONE OL

        Kayseri, Sivas ve Kırşehir'de esnaf odaları, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot çağrılarına" tepki gösterdi.

        Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şeyhi Odakır, yaptığı yazılı açıklamada, güçlü Türkiye için güçlü ekonominin gerektiğini vurguladı.

        Yerli ve milli ekonomik gelişme için birlik ve beraberliği pekiştirecek tutum ve davranışlarda bulunulması gerektiğinin altını çizen Odakır, "Ülke ve şehir ekonomimizi olumsuz etkileyecek boykot söylemlerini 33 bin esnaf ve sanatkarın temsilcisi olarak bizler de üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Baharın gelmesiyle ekonomik hareketliliğin artmasına yönelik umudumuzun daha çok arttığı böylesi bir dönemde boykot çağrılarını doğru bulmuyor, ekonomik kazanımlarımıza olumsuz yansımalarının olacağını değerlendiriyor, ekonominin siyasi tartışmaların dışında tutulmasını en büyük beklentimiz olarak dile getirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

        Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil de alışverişi durdurmaya yönelik boykot çağrılarına tepki gösterdi.

        Esnaf ve sanatkarlara yönelik boykot çağrılarını üzülerek takip ettiklerini ve bu çağrılara karşı olduklarını belirten Demirgil, şunları kaydetti:

        "Esnaf ve sanatkar bir ülkenin can damarı, bel kemiği ve olmazsa olmazıdır. Esnaf ve sanatkarlarımız kendi öz sermayesi olmayan günlük kazancıyla ailesinin geçimini sağlayan, istihdama katkı sunan ve bu nedenlerden dolayı da her zaman desteğe ihtiyaç duyulan bir kesimdir. Yapılan çağrılar marka oluşturmaya çalışan ve rızkını temin eden esnafımızı olumsuz etkilemektedir. Bu tür çağrılar, Ahilik geleneğinden gelen esnaf ve sanatkarlarımızı da üzmüştür. Milli ekonomimize, esnafımıza ve ülkemize zarar verecek bu boykot söylem dilini asla tasvip etmiyor ve kabul etmiyoruz."

        Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk de "Ahi esnafımızı zor duruma düşürecek her türlü eylem ve söylemlerden uzak durmalıyız. Siyasi arenadaki tartışmalar kendi zemininde kalmalıdır. Asrın felaketi depremde, sel felaketlerinde, ekonomik daralma yaşanılan zamanlarda olduğu gibi bugün de esnaf ve sanatkarlarımıza her türlü desteği sağlamaya gayret edeceğimizi belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Kırşehir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Rıza Aslan da yaptığı yazılı açıklamada, boykot çağrısının üretimi ve istihdamı olumsuz etkileme çabası olduğuna dikkati çekti.

        Çağrının, yerli ve milli sermayeyi zayıflatmaya, ekonomik bağımsızlığı tehlikeye atmaya ve küresel sermayeye alan açmaya yönelik açık bir girişim olarak değerlendirildiğini vurgulayan Aslan, ekonominin milletin ortak emeği olması nedeniyle, bunu sekteye uğratmaya yönelik her hareketin esnafa, sanayiciye ve tüm vatandaşa zarar vereceğini belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Uludağ'daki faciada can kaybı 3'e çıktı!
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Lise eğitimi kısalıyor mu?
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Adana'da korkunç kaza! 5 can kaybı var
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Bahçeli'den "Türkiye partisi" çağrısı
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Hortumun havalandırdığı minibüs otomobilin üzerine düştü!
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Kupada derbi heyecanı! İşte ilk 11'ler
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        Çoban ile eşeğinin hazin sonu!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        5 ay önce evlendi... Baba olacaktı... Magandaları uyardı katledildi!
        Volkan Konak'a veda günü
        Volkan Konak'a veda günü
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Her gün duş almak cilt için zararlı mı?
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Macaristan'a "Netanyahu'yu tutukla" çağrısı
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Polisiye filmi gibi... Çikolata ambalajından katil anneye ulaşıldı!
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Luigi Mangione hakkında idam cezası istenecek
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Akademisyen kadın da bu tuzağa düştü! Milyonluk dolandırıcılık!
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Trump'ın 'kurtuluş', dünya ticaretinin 'kabus' günü
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Wisconsin'da Elon Musk'a ağır kayıp
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        Dünyanın en ilginç sınırları!
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        2. ve 3. Lig heyecanı HT Spor'da! İşte günün sonuçları
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!
        Dev derbide ilk golün önemi büyük!

        Benzer Haberler

        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan "boykot" çağrılarına tepki
        AK Parti Kayseri İl Başkanı Okandan'dan "boykot" çağrılarına tepki
        Kayseri'de "Mimar Sinan Haftası"nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek
        Kayseri'de "Mimar Sinan Haftası"nda çeşitli etkinlikler düzenlenecek
        ASKON Kayseri Şube Başkanı Barlı'dan "boykot" çağrılarına tepki:
        ASKON Kayseri Şube Başkanı Barlı'dan "boykot" çağrılarına tepki:
        Başkan Çolakbayrakdar, belediye personeli ile bayramlaştı
        Başkan Çolakbayrakdar, belediye personeli ile bayramlaştı
        Savunma sanayisi 44 yıldır ASPİLSAN Enerjinin ürettiği pil ve bataryalarla...
        Savunma sanayisi 44 yıldır ASPİLSAN Enerjinin ürettiği pil ve bataryalarla...
        Kayseri'de sağanak nedeniyle yol çöktü
        Kayseri'de sağanak nedeniyle yol çöktü