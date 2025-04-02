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        AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş'tan "boykot" çağrılarına tepki

        AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi, işletmeleri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 17:09 Güncelleme: 02.04.2025 - 17:12
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Ataş'tan "boykot" çağrılarına tepki
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        AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturması sonrası başlatılan "boykot" çağrılarına tepki gösterdi, işletmeleri ziyaret etti.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ataş, boykot listesinde yer alan 2 mobilya firmasına ziyarette bulundu.

        İşletmelerin genel müdürleriyle görüşen Ataş, emeğin ve alın terinin sonuna kadar destekçisi olduklarını belirtti.

        Yapılmak istenilenin boykot değil, milli zarar olduğunu vurgulayan Ataş, "Boykot adı altında yerli ve milli markalarımıza zarar vermeye çalışan, toplumsal birliğimizi bozmayı hedef alan, garibanın ekmeğiyle oynayan, dış odaklardan medet uman vicdanı körelmiş bu çürümüş anlayışa karşı, yerli ve milli sermayenin her zaman yanındayız." ifadesini kullandı.

        Ataş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Yalçın'ı da ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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