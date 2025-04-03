Kayseri'de "cinsel saldırı" ve "polise mukavemet" iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

Çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "görevli memura mukavemet" suçlarından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ahi Evran Mahallesi'nde bir kadının darbedildiği ve cinsel saldırıya uğradığı iddiaları üzerine İldem Şehit Ertuğrul Taciroğulları Polis Merkezi Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Kayseri'de bir kadına cinsel saldırıda bulundukları ve polise mukavemet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

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