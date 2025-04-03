Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı yakalandı

Çalışmalarda, 14 hacizli araç ve çalıntı motosiklet ele geçirildi, 15 araç ise trafikten men edildi.

Toplam 154 ekip ve 1050 personelin katıldığı çalışmalarda, 23 bin 112 kişi ve 15 bin 168 araç sorgulandı, çeşitli suçlardan aranan 49 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik "Şehit İbrahim Birol-5" adı verilen operasyonlar ile şok uygulamalar yaptı.

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