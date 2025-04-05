Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.
Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T'yi (22) kullandığı otomobille yakaladı.
Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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