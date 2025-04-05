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        Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı

        Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 11:03 Güncelleme: 05.04.2025 - 11:03
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        Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan şüpheli yakalandı
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        Kayseri'de düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, bir düğün konvoyunda havaya ateş açıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen M.T'yi (22) kullandığı otomobille yakaladı.

        Araçta yapılan aramada, 1 ruhsatsız tüfek, 2 şarjör ve 13 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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