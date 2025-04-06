Talas Belediyesinden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği

Talas Belediyesi, glütensiz gıda tüketmek zorunda olan çölyak hastalarına gıda paketi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, düzenli aralıklarla devam eden çölyak hastalarına glütensiz gıda desteği kapsamında 80 aileye gıda paketlerinin teslimatı yapıldı.

Çölyak hastalarına temel gıda maddelerinden oluşan gıda kolisinde, glüten içermeyen un, makarna, irmik, bulgur, bisküvi, çikolata, kek ve çeşitli hamur işi ürünler yer alıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın göreve geldiği 6 yıl öncesinden bu yana devam eden uygulama ile ailelere gıda kolisi desteği her ay veriliyor.