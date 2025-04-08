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        Büyükşehir Belediyesi konser ve çocuk oyunu düzenleyecek

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri ve Müzikal Çocuk Oyunu düzenleyecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 14:50 Güncelleme: 08.04.2025 - 14:50
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        Büyükşehir Belediyesi konser ve çocuk oyunu düzenleyecek
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        Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği konseri ve Müzikal Çocuk Oyunu düzenleyecek.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı tarafından 12 Nisan Cumartesi saat 19.30'da Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde Kent Korosu Türk Sanat Müziği konseri verilecek.

        Minikler için de aynı yerde 13 Nisan Pazar günü saat 12.00 ve 15.00'te iki seansta Murat Özdeniz yönetiminde Mikrobik ve Gribik Müzikal Çocuk Oyunu sahnelenecek.

        Etkinlikler, ücretsiz olacak.

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