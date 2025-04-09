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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor

        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Kayseri'de devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 12:16 Güncelleme: 09.04.2025 - 12:16
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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor
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        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası ile Milli Takım Seçmeleri, Kayseri'de devam ediyor.

        Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Kayseri İl Temsilcisi Adem Karakaş, yaptığı açıklamada, şampiyonanın Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi'nde sürdüğünü belirtti.

        Şampiyonaya, 64 ilden 911 sporcunun katıldığını dile getiren Karakaş, "Sporcularımız 15 yaş yıldızlar, 18 yaş gençler, 23 yaş altı büyükler ve bedensel engelliler kategorilerinde mücadele etmeye devam ediyor. Burada derece elde eden sporcularımız, Avrupa Şampiyonası için milli takıma da seçilecek. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

        Karakaş, dün başlayan şampiyonanın 12 Nisan'da sona ereceğini kaydetti.

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