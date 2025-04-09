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        Talas'ta Sağlık Haftası dolayısıyla fidan dikildi

        Talas Belediyesi öncülüğünde 7-14 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 14:38 Güncelleme: 09.04.2025 - 14:46
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        Talas'ta Sağlık Haftası dolayısıyla fidan dikildi
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        Talas Belediyesi öncülüğünde 7-14 Nisan Sağlık Haftası dolayısıyla fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Belediyeden yapılan yazılı açıklaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Dursun, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı programla Sağlık Çalışanları Parkı'nda fidan dikildi.

        Programda konuşan Başkan Yalçın, Sağlık Haftasını kutlayarak, Sağlık Çalışanları Parkı ile ilgili bilgi verdi.

        Parkı pandemi döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanları adına yaptıklarını belirten Yalçın, "Pandemi yaşadığımız salgın nedeniyle 3-4 yıl önce kayalık olan bu bölgede 21 bin metrekarelik bir park yaptık. Adını da Sağlık Çalışanları Parkı koyduk. O günlerde sağlıkçılarımız çok sıkıntılı günler geçirdi. Şehit olanlara rahmet olsun. Hocalarımızdan, arkadaşlarımızdan kayıplarımız oldu. Biz de o günleri anmak ve anlamak adına bir hatıra olsun diye böyle bir park yaptık. Kayalıklardan çok güzel bir park ortaya çıkardık." ifadelerini kullandı.

        ERÜ Tıp Fakültesi Dekanı Dursun da amaçlarının insana ve doğaya dokunmak olduğunu kaydetti.

        Konuşmaların ardından Yalçın, Dursun, akademisyenler ve öğrenciler çeşitli cinsteki fidanları toprakla buluşturdu.

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