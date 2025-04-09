Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı

Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında yükselen eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı.

Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ağırnas'taki okullarda eğitim gören öğrenciler, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Programda, Mimar Sinan için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Ağırnas'ın yetiştirdiği Mimar Sinan'ın, yüzyıllar geçmesine rağmen yaptığı eserlerle hala aralarında olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

Büyükkılıç, konuşması sırasında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i telefonla arayarak duygularını katılımcılara dinletti.