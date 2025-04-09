Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı

        Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında yükselen eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 15:03 Güncelleme: 09.04.2025 - 15:41
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de anıldı
        ABONE OL

        Osmanlı İmparatorluğu'nun dört bir yanında yükselen eserleriyle hafızalara kazınan Mimar Sinan, memleketi Kayseri'de düzenlenen törenle anıldı.

        Mimar Sinan Haftası etkinlikleri kapsamında Mimar Sinan'ın doğduğu Ağırnas Mahallesi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Ağırnas'taki okullarda eğitim gören öğrenciler, yöresel halk oyunlarını sergiledi. Programda, Mimar Sinan için Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

        Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, Ağırnas'ın yetiştirdiği Mimar Sinan'ın, yüzyıllar geçmesine rağmen yaptığı eserlerle hala aralarında olduğunu söyledi.

        Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Mimar Sinan'ın hemşehrisi olmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.

        Büyükkılıç, konuşması sırasında Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL) Başkanı Prof. Dr. Metin Sözen'i telefonla arayarak duygularını katılımcılara dinletti.

        Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da yüzyıllardır yaptığı eserleri ayakta duran Mimar Sinan'ı memleketinde anmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Programda, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun ile Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Murtaza Er de konuşma yaptı.

        Yoğun sağanak altında gerçekleştirilen program sonrası katılımcılar, Mimar Sinan'ın Ağırnas'taki evini gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Çin'den ABD'ye bir misilleme daha
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Daha 20 yaşında... Kentin ortasında Porsuk'ta ceset!
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        Batı Balkanlar gerginliğin yeni merkezi mi?
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        "Süreci birçok ülkeye kıyasla daha kolay atlatacağız"
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Trump 'büyük sıfırlama' için ekonomiyi mi çökertiyor?
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Bakan Bayraktar'dan 'elektriğe zam' açıklaması
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Minguzzi davası yarın başlıyor! Avukat Rezan Epözdemir: Mücadelemiz en ağır cezayı aldırmak!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Almanya'da 45 gün sonra koalisyon anlaşması
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        Şampiyonluk için parola belirlendi!
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        'Başka bir gezegendeymiş' gibi! Türk fotoğrafçı görüntüledi
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Kızının boynunu kırdı! Bileğini kesip 'intihar' dedi!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Eşini ve çocuklarını uyandırmak istemedi... Bir doktorun trajik sonu!
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Elektrik faturalarına 'devlet desteği' mesajı
        Bir efsanenin sonu
        Bir efsanenin sonu
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        İngiltere'de Osimhen fırtınası!
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Çin ekonomik nükleer opsiyonu uygular mı?
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        Cimbom önde olduğu yarışlarda geçilmiyor!
        "İlişkimiz olmadı"
        "İlişkimiz olmadı"
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak
        250 binden fazla satıcı e-ihracatçı olacak

        Benzer Haberler

        Talas'ta Sağlık Haftası dolayısıyla fidan dikildi
        Talas'ta Sağlık Haftası dolayısıyla fidan dikildi
        Kayseri'de Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi
        Kayseri'de Polis Şehitliği'nde tören düzenlendi
        Mobilya fabrikasında çıkan yangını firma sahibi ve çalışanları söndürdü
        Mobilya fabrikasında çıkan yangını firma sahibi ve çalışanları söndürdü
        İtalyan yazar Peretti, Kayseri'de öğrencilerle buluştu
        İtalyan yazar Peretti, Kayseri'de öğrencilerle buluştu
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor
        Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası, Kayseri'de devam ediyor
        Kayserispor, "son düzlük"teki performansıyla lige tutunuyor
        Kayserispor, "son düzlük"teki performansıyla lige tutunuyor