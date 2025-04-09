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        Vali Gökmen Çiçek Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

        Vali Gökmen Çiçek, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:06 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:06
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        Vali Gökmen Çiçek Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı
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        Vali Gökmen Çiçek, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çiçek, mesajında, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin teminat altına alınması adına özveriyle görev yapan emniyet teşkilatının devletin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

        180 yıllık köklü bir geçmişe, güçlü teşkilat yapısına ve bilgi birikimine sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşların temel hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğinin korunması, toplumda huzur ve güven ortamının devamlığı için fedakarlık ve özveriyle çalışmalarını ifa ettiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

        "Emniyet teşkilatımızın mensupları, vatandaşlarımızın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumak için üstlendikleri bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini yerine getirirken, kazanmış oldukları deneyim ve birikimlerini teknolojik gelişmelerle birleştirerek yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile eğitim, spor, kültür ve sanat alanında farkındalık oluşturmaktadır. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyor, emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarım ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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