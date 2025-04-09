Vali Gökmen Çiçek Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Vali Gökmen Çiçek, Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çiçek, mesajında, kamu düzeninin sağlanması, vatandaşların huzur ve güvenliğinin teminat altına alınması adına özveriyle görev yapan emniyet teşkilatının devletin temel yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.

180 yıllık köklü bir geçmişe, güçlü teşkilat yapısına ve bilgi birikimine sahip olan Türk Polis Teşkilatı'nın vatandaşların temel hak ve hürriyetleri ile can ve mal güvenliğinin korunması, toplumda huzur ve güven ortamının devamlığı için fedakarlık ve özveriyle çalışmalarını ifa ettiğini dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"Emniyet teşkilatımızın mensupları, vatandaşlarımızın canı, malı ve temel hak ve özgürlüklerini korumak için üstlendikleri bu zor, zorluğu ölçüsünde de onurlu görevlerini yerine getirirken, kazanmış oldukları deneyim ve birikimlerini teknolojik gelişmelerle birleştirerek yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile eğitim, spor, kültür ve sanat alanında farkındalık oluşturmaktadır. Türk Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünü kutluyor, görevi başında şehit düşen polislerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle yad ediyor, emniyet mensubu tüm mesai arkadaşlarım ve ailelerine sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum."