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        ERÜ'de "Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri" konulu panel düzenlendi

        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ERUSAM) tarafından "Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri" konulu panel düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 11:20 Güncelleme: 10.04.2025 - 11:20
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        ERÜ'de "Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri" konulu panel düzenlendi
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        Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Stratejik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi (ERUSAM) tarafından "Suriye'deki gelişmeler ve Türkiye'ye Etkileri" konulu panel düzenlendi.

        Turizm Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Kırpık, Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Oktay Musa Kayırga, İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak, ERUSAM Müdürü Doç. Dr. Can Deveci, akademisyen ve öğrenciler katıldı.

        Panelde, Milli Savunma Üniversitesi Alparslan Savunma Bilimleri ve Millî Güvenlik Enstitüsü öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Şen, Pros&Cons Güvenlik Risk Analiz Merkezi Direktörü Prof. Dr. Serhat Erkmen ve TOBB Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hilmi Demir de konuşmacı olarak yer aldı.

        Panel, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

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