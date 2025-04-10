Türk Polis Teşkilatı'nın 180. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

Kayseri'de Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kayseri Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Nihat Duygu ve Polis Emeklileri Derneği Kayseri Şube Başkanı Hayati Koç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Aydın, polis teşkilatının 180. yılını kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Şehitlere rahmet, gazilere şifa dileyen Aydın, şunları kaydetti:

"Son dönemde devletimize ve devletimizin kurumlarına yönelik olarak yoğun dezenformasyon var. Buradaki genç kardeşlerime şunu söylüyorum, öyle bir ordumuz var ki kendi kara sınırı olmayan ülkede hava, deniz ve kara operasyonları yapıyor. Allah ordumuza zeval vermesin. Öyle bir istihbarat teşkilatımız var ki bölgedeki herhangi bir siyasi oluşum olmadan orayla irtibat kuruyor ve oradaki her türlü iş ve işlemlerde masada bulunuyor. Aynı zamanda şunu söylüyorum, gerçekten dünyada marka olmuş bir emniyet teşkilatımız var. Yurt içinde de barışı ve huzuru sağlıyor. Devletimize ve devletimizin kurumlarına güvensinler. Şu konuda emin olsunlar, biz onlara çok güveniyoruz. Biz bu bayrağı bizden öncekilerden nasıl onurla, şerefle, namusla teslim aldıysak biz de bu bayrağı da onlara onurumuzla, şerefimizle ve namusumuzla teslim edeceğiz."