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        Kayseri'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

        Kayseri'de İl Su Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan başkanlığında gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2025 - 14:04 Güncelleme: 10.04.2025 - 14:25
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        Kayseri'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı
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        Kayseri'de İl Su Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan başkanlığında gerçekleştirildi.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme Kalite ve Bilgi Sistemi Daire Başkanı Neşat Onur Şanlı, sunum yaptı.

        Türkiye'nin su kısıtı olama yolunda ilerlediğini, 20 yıl içerisinde kişi başına düşen metre küp su oranında düşüş yaşanacağının öngörüldüğünü belirten Şanlı, "Su kaynaklarının kalite miktarının sürdürülebilir yönetimi için illerde ve havzalarda kurullar düzenleniyor. Bakanımızın başkanlığında da ulusal su kurulları düzenlenmekte. Bu kurullar sayesinde illerdeki suyun kalite ve miktarının sürdürülebilir yönetimi için planlamalar oluşturulmakta. 2025 yılı sonu itibarıyla Kızılırmak havzasında nehir havza planlamasını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri'nin sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir nokta olduğunu dile getirdi.

        Üretim planlamasında suyu merkeze alarak bir planlama gerçekleştirdiklerini anlatan Savlak, şunları kaydetti:

        "Sulu tarımda Kayseri'de 8 ürünü planlamaya dahil ettik. Ürünler bizim kontrolümüzde ekim alanları, ne kadar üretecekleri, ne deste alacakları belli. Su seferberliğinde en önemli yaptığımız projelerden biri basınçlı sulama sistemi. Çünkü bu sistemde su tasarrufu yüksek seviyelerde. Bu alanda 5 milyon 67 bin liralık hibe desteği verdik. İlimizde yüzde 95 oranında basınçlı su sistemleri kullanılıyor. Suyun kalitesini korumak için mücadele veriyoruz ve denetimler yapıyoruz."

        Toplantıya, kamu kurum ve kuruluşlarının bölge müdürleri, müdürleri ve temsilcileri katıldı.

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