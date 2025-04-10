Kayseri'de İl Su Kurulu Toplantısı yapıldı

Kayseri'de İl Su Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonu'ndaki programda, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü İzleme Kalite ve Bilgi Sistemi Daire Başkanı Neşat Onur Şanlı, sunum yaptı.

Türkiye'nin su kısıtı olama yolunda ilerlediğini, 20 yıl içerisinde kişi başına düşen metre küp su oranında düşüş yaşanacağının öngörüldüğünü belirten Şanlı, "Su kaynaklarının kalite miktarının sürdürülebilir yönetimi için illerde ve havzalarda kurullar düzenleniyor. Bakanımızın başkanlığında da ulusal su kurulları düzenlenmekte. Bu kurullar sayesinde illerdeki suyun kalite ve miktarının sürdürülebilir yönetimi için planlamalar oluşturulmakta. 2025 yılı sonu itibarıyla Kızılırmak havzasında nehir havza planlamasını tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav da Kayseri'nin sanayi ve ticarette olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da önemli bir nokta olduğunu dile getirdi.